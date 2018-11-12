Южно-Сахалинск, 12 ноября, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Прокуратура Сахалина начала проверку в школе, где педагог оскорбила ребёнка. Девочка подверглась безобразным оскорблениям из-за «дырочки» на одежде. Учитель Инна Хорошева уволена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В школьном классе

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В школе №1 города Холмска учитель на глазах у всего класса отчитала девочку. Гнев педагога вызвала одежда ребёнка — дырочка на кофте в районе плеча. Кто-то из одноклассников девочки снял прецедент на видеокамеру телефона и выложил в сеть.

В настоящее время Инна Хорошева уволена. В школе начата прокурорская проверка.

Видеозапись по просьбе мамы удалена. Однако миллионы россиян успели увидеть орущую «педагогическую даму» и рыдающего от унижения ребенка:

«У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приёмная, что ли?» — орала на ребёнка «педагог» Хорошева.

Люди возмущены до глубины души. Жители Сахалина в социальных сетях требуют для Хорошевой самого строгого наказания.

«Вот гадина! Таких «учителей» надо гнать подальше от школы! Семьи разные бывают, ситуации разные, материальное положение разное!».

«Учитель должен учить детей, а не дырочки на кофточках искать!».

«Уволить! И родители должны подать в суд на нее, потребовать возмещения морального вреда!».

«Какое скотство — унижать человека, особенно маленького, который от тебя зависит! Это же каким надо быть убожеством, чтобы самоутверждаться за счет ребенка. Эту даму гнать надо из школы! И еще: надо объяснить ей, что «дырочка на кофте» это не так страшно, как дырка вместо совести», — пишут сахалинцы сегодня в социальной сети.

Между тем сама жертва Инны Хорошевой пожалела учительницу, которая её оскорбила.

«Дочка сказала: «Мама, мне её жалко», — привело сообщение мамы девочкиАСТВ.

«Мне надо было поговорить, если бы человек извинился, мы же не против — пусть работает. Лишь бы такого не повторялось ни с нашим ребенком, ни с другими детьми. Но мы пока с педагогом, к сожалению, не виделись. Извинились только директор и классный руководитель», — сказала мама пострадавшего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый инцидент жестокого обращения с детьми на Сахалине. В июне 2017 года вся страна с ужасом смотрела видео, на котором медсестра в больнице города Макарова матом оскорбляет двухлетнего малыша из неблагополучной семьи. Видео оскорблений беззащитного крохи сняла одна из пациенток и выложила в сеть. Медсестра была уволена, однако ни о каком наказании информации так и не появилось.

В августе 2018 года Сахалин опять привлёк внимание общественности безобразным скандалом — СК РФ начал проверку по факту появления в сети видео, на котором медсёстры Сахалинской областной детской больницы связывали больного малыша колготками. Малыш также был из неблагополучной семьи, сам не мог говорить. Медсёстры своё поведение объясняли тем, что «боялись, что ребёнок себе навредит, потому и связывали».