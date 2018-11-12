Москва, 12 ноября, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей шутками отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа пожать руку главе Украины Петру Порошенко на церемонии в Париже. Во Францию многих мировых лидеров пригласили по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Прибыв к Триумфальной арке, американский лидер обменялся рукопожатиями с несколькими гостями. При этом Порошенко пристально смотрел на Трампа, однако тот не удостоил его вниманием.

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Порошенко предложил отменить рукопожатие на государственном уровне, иронично прокомментировала инцидент в Facebook Кристина Э. Михаил Ш. в твиттере назвал реакцию Порошенко «взглядом щенка».

«Как брошенка на него покосился», — написал в Twitter Евгений В.

Еще один пользователь Facebook Николай Р. пошутил, что Трампа стоит внести в черный список украинского «Миротворца». Украинскому президенту теперь придется караулить главу США в туалете, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко, комментируя инцидент с Трампом в Париже, назвал сообщения журналистов «враньем». Российский сенатор Алексей Пушков написал в микроблоге, что для Трампа сегодняшняя Украина — зависимая страна, чьи лидеры «караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза».