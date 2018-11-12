Казань, 12 ноября, 2018, 05:01 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Татфондбанка», лишившегося лицензии в марте 2017 года, Арбитражный суд Татарии рассмотрел спор о межбанковских кредитах на сумму 1 млрд рублей, второй стороной в деле выступило ПАО «Ак Барс Банк». Конкурсный управляющий ТФБ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» потребовал признать недействительными сделки по возврату обанкроченным банком межбанковских кредитов в период, когда в ТФБ уже «возникла скрываемая картотека неоплаченных документов», суд отказал. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, ТФБ, где на момент появления проблем доля региона составляла свыше 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, был обанкрочен в апреле. Тогда же теперь уже бывший глава правления банка Роберт Мусин стал фигурантом ряда уголовных дел, и почти весь прошлый год он провёл в СИЗО, но в январе был переведён под домашний арест, а в июле 2018 года признан банкротом как физлицо. Сумма ущерба по части дел экс-банкира превысила 50 млрд рублей. Помимо этого, сам банк задолжал своим кредиторам свыше 158 млрд рублей. В рамках формирования конкурсной массы управляющий ведёт работу по расторжению сделок, обжалует транзакции, проведённые в период, когда у ТФБ уже были проблемы.

В рамках одного из ходатайства он попытался признать недействительными сделки по возврату ПАО «Ак Барс Банк» межбанковских кредитов на сумму 1 млрд рублей. Возврат 200 млн рублей был проведён 24 ноября 2016 года, а 800 млн рублей — 29 ноября 2016 года. Также заявитель требовал применить последствия недействительности сделок, взыскав в пользу ТФБ 1 млрд рублей и восстановив на счёте второго банка, открытом в ТФБ, всю сумму задолженности. Конкурсный управляющий потребовал взыскать с «Ак Барс Банка» «в пользу ПАО «Татфондбанк» процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банк России в размере 8,25% годовых на 1 000 000 000 руб., за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения».

В рамках слушаний данного заявления в суде выяснилось, что с 29 ноября 2016 года в ТФБ «возникла скрываемая картотека неоплаченных документов».

"Оспариваемый ПАО «Татфондбанк» межбанковский кредит был выдан ответчиком 25.11.2016 г. со сроком возврата 28.11.2016 г. , однако в первоначально согласованную дату не был возвращен, 28.11.2016 г. стороны согласовали пролонгацию срока возврата МБК до 29.11.2016 г. , Данное обстоятельство свидетельствует о том, что МБК фактически был выдан на два рабочих дня, а не один рабочий день. Следовательно, в этом случае МБК нельзя считать сделкой на стандартных условиях, что исключает распространение на него постановления Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 г. №12 825/13 по делу №А72−3615/2012. Краткосрочные сделки межбанковского кредитования сроком на один день со стандартными условиями направлены на оперативное перераспределение средств между кредитными организациями, покрытие кассовых разрывов, они обеспечивают устойчивость банковской системы в целом и характеризуются быстрым обменом равноценными денежными активами. Судебная практика расценивает факт пролонгации МБК как признак необычности сделки и доказательств осведомленности контрагента о признаках неплатежеспособности должника», — отмечалось в материалах дела.

Вторая сторона в суде отметила, что за 2014−2016 год предоставила ТФБ 76 межбанковских кредитов. Оспариваемые сделки, по мнению второго банка, соответствуют правилам, и межбанковский кредит был возвращён «на следующий рабочий день после выдачи, а именно в понедельник».

Суд взвесил доводы сторон и в требованиях ТФБ отказал полностью.