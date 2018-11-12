Буинск, Татарстан, 12 ноября, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Проверка использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 2016—2017 годах и истекшем периоде 2018 года в Буинском районе Татарии, где на некоторые насущные нужды ежегодно проводят самообложение населения, выявила нарушения на 98,5 млн рублей, что составляет примерно 10% от ежегодного бюджета. В их числе — искажение финансовой отчётности, необеспечение эффективности и результативности использования бюджета. Также были выявлены нарушения, связанные со средствами, взимаемыми с граждан по схеме самообложения, что, по мнению аудиторов, «создает репутационные риски реализации программы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт Счётной палаты республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из 98,5 млн рублей общего объёма нарушений на вопросы исполнения и формирования бюджета приходилось 6,6 млн рублей, бухгалтерского учёта и отчётности — 53,3 млн рублей, ещё 36,9 млн рублей — это нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, а 1,6 млн рублей — в сфере муниципальных закупок.

«По фактам искажения финансовой отчётности составлено девять протоколов об административных правонарушениях», — отмечается в отчёте аудитора и уточняется, что принятые и подлежащие применению меры позволят вернуть 98% средств «нарушений» — 96,9 млн рублей.

Среди нарушений — «не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных средств» на общую сумму 6,627 млн рублей. Из них на прокладку наружных инженерных сетей канализации для жилой застройки посёлка Молодежный в 2015—2017 годах было потрачено 1,236 млн рублей, но на день проверки объект не эксплуатировался.

Ещё одно нарушение — неиспользование средств, которые имеют целевой характер. При привлечении 3,117 млн рублей на возмещение транспортных затрат организаций потребительской кооперации в 2017 году деньги так и не были задействованы, вернувшись в бюджет республики.

Помимо нарушений в бухгалтерском учёте, в районе не отображали кредиторскую задолженность, долги по аренде земли, исказив финансовую отчётность. Сумма нарушений — 53,267 млн рублей. Для сравнения: на 2018 год доходная и расходная части бюджета Буинского района утверждены на уровне 907 013,19 тыс. рублей. В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов республики по итогам 2017 года район занял 22 место из 45 возможных.

Ещё на 36,9 млн рублей было выявлено нарушений, который связаны с распоряжением собственностью муниципалитета, — часть объектов использовались неэффективно. Так, во время проверки 21 недвижимый объект не эксплуатировался, в ряде случаев простой был свыше трёх лет.

«В связи с отсутствием их надлежащего содержания имеются риски утраты указанного имущества», — отметил аудитор, добавив, что было зафиксировано также семь фактов нецелевого использования земли под свалку, добычу песка, а сети водоснабжения и канализации ценой свыше 29 млн рублей использует коммерческая организация без заключения какого-либо договора.

Еще одно нарушение — в селе Нижний Наратбуш были построены сети водоснабжения, обошедшиеся бюджету в 16,8 млн рублей, но их также не используют «в связи с ненадлежащим качеством воды» — содержание железа в воде превышено в 40 раз от нормы, марганца — в шесть раз.

Напомним, 18 ноября 2018 года в Татарии пройдут референдумы по самообложению — разовому взносу, взимаемому с граждан на различные целевые нужды. Если большинством голосов совершеннолетних жителей территорий будет принято решение за самообложение, то платить придётся всем. В Буинске схему с самообложением используют не первый год, и 2019 год не станет исключением. Более того, в городе решили никому из жителей не предоставлять льготу, и если решение о самообложении в ноябре на референдуме будет принято, то платить по 500 рублей будут и пенсионеры, и представители других малообеспеченных слоев жителей. Средства планируется потратить на строительство тротуаров.

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При этом аудиторы выявили и в этой сфере нарушения — 4,641 млн рублей, которые выделялись из бюджета региона на вопросы, решаемые с привлечением средств самообложения граждан, не были использованы. А 2,123 млн рублей из этой суммы «застряли» в районном бюджете на срок свыше года, хотя деньги, привлечённые по схеме самообложения, являются целевыми и граждан убеждают, что, вложив из своего кошелька определенную сумму, они помогают решать важный вопрос местного значения.

По мнению аудитора, неиспользование средств «создает репутационные риски реализации программы самообложения граждан».

По результатам проверки решение о наказании должностных лиц примут надзорные и правоохранительные органы, куда направлены все материалы.

Отметим, за 2017 год глава Буинского района Марат Зяббаров указал в декларации доход в 39,112 млн рублей против 4,778 млн рублей по итогам 2016 года, когда он работал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Руководить районом его отправили в июне 2017 года.