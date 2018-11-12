Донецк, 12 ноября, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Лидерство на парламентских выборах в ДНР по итогам обработки 27,19% бюллетеней принадлежит общественному движению «Донецкая Республика». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова, передает 12 ноября Донецкое агентство новостей.

Denis-pushilin.ru В Донецке

У «Донецкой Республики» — 74,3% голосов избирателей. На втором месте — общественное движение «Свободный Донбасс» с промежуточным итогом 25,7% голосов.

Подсчет голосов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав и депутатов парламентов в ДНР и ЛНР завершлись 11 ноября в 20:00 мск. Явка избирателей была высокой. В ДНР после обработки 27,19% бюллетеней лидирует кандидат в главы республики Денис Пушилин, набравший 57,3% голосов.