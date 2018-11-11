Донецк, 12 ноября, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Избиратели в Донецкой и Луганской Народных Республиках активно голосовали на выборах глав республик и депутатов парламентов. Выборы прошли без нарушений.

Dnr-online.ru На избирательном участке в ДНР

В обеих республиках отмечена высокая явка избирателей. По данным ЦИК, в ДНР на участки пришли более 1,6 млн человек, что составляет 80,1%. В ЛНР на выборы явились 77% избирателей.

На участках возникали очереди. Явка превысила 70%, когда до закрытия участков оставалось более четырех часов. Голосование прошло спокойно и без происшествий, сообщают «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав республик и депутатов Народных советов ДНР и ЛНР стартовали 11 ноября в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершились в 20:00. В ДНР действовали 408 избирательных участков, в ЛНР — 316 участков.

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