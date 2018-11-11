Париж, 12 ноября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину удалось пообщаться в Париже со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер сообщил журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп на церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны

Путин утвердительно ответил на вопрос о том, смог ли он пообщаться с президентом США. Он также отметил, что беседа прошла «хорошо», но не раскрыл каких-либо подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, участвовали в которых более 70 глав государств и правительств и руководителей международных организаций.

Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки и пожали друг другу руки. При этом российский президент показал американскому большой палец, а тот похлопал его по плечу. Путин в ответ коснулся плеча Трампа и занял свое место среди мировых лидеров.

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