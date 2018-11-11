Самара, 12 ноября, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального глава СКР. Имя потерпевшего не называется, однако речь идет о нападении на бывшего главу территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева.

Нападение с ножом

По версии следствия, вечером 10 ноября группа злоумышленников проникла в жилой дом чиновника в Красноярском районе области. 49-летнего Кинжабаева тяжело ранили, он находится под наблюдением врачей.

Подозреваемых разыскивают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, в момент нападения в доме также находились родственники Кинжабаева. Их вооруженные ножами злоумышленники не тронули и из дома ничего не взяли. На сайте территориального управления Росимущества в Москве указано, что Айвар Кинжабаев исполняет обязанности руководителя столичного теруправления.