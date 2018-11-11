Ереван, 12 ноября, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Армянская компания ISATECH LLC распространила видео, рассказывающее об испытании первого военного робота производства Армении.

Стоп-кадр видеоролика Isatech LLC

Дистанционно управляемая машина SCORPION IS-15 предназначена для специальных боевых задач, выполняемых государственными силовыми структурами.

Её размеры 1200 мм x 660 мм, вооружение — пулемет — 7,62×39, боеприпасы — 400 патронов, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7). Машина может развить скорость до 40 км/ч и весит — 370 кг.