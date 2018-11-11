Москва, 12 ноября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Четырехлетняя девочка подверглась нападению леопарда в фойе Цирка на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Леопард

Инцидент произошел в начале ноября. Группа детей и родителей ожидала в холле экскурсовода, который должен был отвести гостей за кулисы. Мимо них два дрессировщика вели хищников — тигра и леопарда.

В какой-то момент леопард прыгнул на девочку, дрессировщик оттащил животное. Отмечается, что девочка заплакала от испуга, а свитер на ней оказался «порван в клочья». На шее ребенка осталась царапина, ей предписан курс уколов от бешенства.

По словам дрессировщицы диких кошек Марицы Запашной, ответственность за произошедшее лежит на сопровождавшем хищника сотруднике цирка. Правоохранительные органы ведут проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в селе Успенском Краснодарского края львица набросилась на четырехлетнюю девочку в передвижном цирке. Ребенок получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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