Чита, 12 ноября, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Спасатели пришли на помощь собаке, примерзшей ко льду озера Кенон в Чите. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения «Забайкалпожспас», в YouTube также опубликовано видео инцидента.

Собака

Собаку заметили во время объезда прибрежной зоны — животное долгое время находилось на одном месте. Спасатели приблизились к ней и увидели, что лапы и хвост собаки вмерзли в лед, пояснили в госучреждении.

Животное освободили и отвезли на берег, после чего согрели и накормили. После того как спасатели убедились, что с собакой всё хорошо, её отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Благовещенске пограничники пришли на помощь щенку стаффордширского терьера, которого уносило течением по реке Амур. Собаку подняли на борт катера, после чего вернули владельцу.

Читайте также: Пограничники Приамурья спасли щенка-стаффордшира, которого уносила река