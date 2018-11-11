Москва, 12 ноября, 2018, 00:18 — ИА Регнум. В новой мировой войне «сгорит вся Европа», заявил 11 ноября депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Ядерный взрыв

По мнению Зюганова, в Париже проходит «очень важная встреча».

«90 лидеров из всех стран собрались, чтобы на фоне нынешних опасностей подвести итоги и сделать соответствующие выводы. Главный вывод заключается в том, что Европа и мир потеряли те две прививки, которые получили в ходе двух мировых войн. Последнее время идет речь, в том числе, о ядерной войне. Когда так облегченно рассуждают о возможности конфликта — в Первой мировой войне 18 млн ухлопали, во Второй мировой войне почти 60, а здесь сгорит вся Европа. На мой взгляд, важно, чтобы они там не только друг друга пощипали и похлопали, а сделали вывод», — сказал он.

Лидер КПРФ напомнил, что когда разгорелась Первая мировая война, мировые лидеры заявили, что не предполагали такой дикий, жуткий и страшный пожар.

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