Москва, 12 ноября, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Будущее России зависит не от международной повестки, а от ее жителей, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Об этом он рассказал 11 ноября в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я уверен, всё, что с нами будет, зависит только от нас. А не от американского Конгресса, американского президента и даже не от австрийского полковника на пенсии. Американские довыборы, любые санкции, голословные обвинения европейских «гуманистов» — всё это никак не изменит нашу с вами жизнь. Во всяком случае, вреда от этого России гораздо меньше, чем, например, у повсеместного празднования Хэллоуина в школах и детских садах. Или распространения протестантских моральных норм на отношения мужчины и женщины среди либеральной интеллигенции», — заявил он.

Толстой отметил, что «все эти дурацкие заимствования и попытки подражания условному Западу или условной Америке выглядят в России смешно и глупо, потому что мы и они совершенно разные».