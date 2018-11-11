Песков о встрече Путина и Трампа: «Железобетонных договоренностей нет»
Москва, 11 ноября, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Между Москвой и Вашингтоном пока нет «железобетонных договоренностей» по поводу проведения встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
"Каких-то железобетонных договоренностей (по поводу встречи) нет», — сказал представитель Кремля.
По его словам, обстоятельства могут постоянно меняться, как у американской так и российской стороны.
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9 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине.
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