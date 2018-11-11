Двухэтажный автобус врезался в остановку в Лондоне
Лондон, 11 ноября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В столице Великобритании произошло ДТП с участием двухэтажного автобуса и двух автомобилей. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авария
Авария произошла в воскресенье, 11 ноября, на улице Стэйшн-роуд. По последним данным, в результате происшествия пострадали 20 человек.
«Двухэтажный автобус столкнулся с двумя автомобилями и протаранил остановку», — передает вещатель.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
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