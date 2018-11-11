Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Причины обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) установлены. Об этом сообщается на сайте АО «Мостострой-11».

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К обрушению пролётного строения привело то, что при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост рухнул в Нефтеюганском районе Югры 5 ноября. В результате инцидента погибли два человека, еще семеро получили различные травмы.

Трагедия произошла недалеко от поселка Каркатеевы.

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