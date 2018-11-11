Абакан, 11 ноября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов побеждает во втором туре выборов главы Хакасии, получая по итогам обработки 99,23% протоколов УИК 57,63% голосов «за» (более 100 тысяч).

Kprf.ru Валентин Коновалов (слева)

Против проголосовали 41,17% избирателей (более 70 тысяч).

Предварительные итоги голосования обнародованы на сайте ЦИК РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли губернаторские выборы. Единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава Хакасии) получил 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ, 30-летнему Валентину Коновалову (44,81%). Но так как ни Зимин, ни Коновалов не набрали более 50% голосов, в республике на 23 сентября назначили второй тур выборов. Однако Зимин с выборов снялся. Второй тур перенесли, с коммунистом за губернаторское кресло должен был побороться кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третье место (11,23%), но и он в итоге с выборов снялся. Аналогичным образом поступил и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (6,61%).

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Второй тур в очередной раз перенесли — на 11 ноября. Имя Валентина Коновалова осталось в бюллетене единственным. Жители Хакасии могли проголосовать за или против него. Для победы коммунисту необходимо было получить более 50% голосов.