Кривой Рог, Украина, 11 ноября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Внеплановые каникулы в школах и детских садах, которые должно отапливать государственное предприятие «Криворожтеплоцентраль», объявил Криворожский городской совет в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил 11 ноября новостной сайт «Первый криворожский».

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Уточняется, что до сих пор без тепла в городе остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 жилых домов, а также воинская часть.

По распоряжению городского управления образования и науки города Кривой Рог с понедельника, 12 ноября, в школах объявлены внеочередные каникулы.

По словам начальницы управления образования и науки Татьяны Крипак, это был вынужденный шаг, поскольку температура в детских учреждениях достигает лишь +14 градусов.

Всего в Кривом Роге остаются без тепла 300 тысяч человек из 630 тысяч проживающих сейчас в городе.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» отключила подачу газа котельням Кривого Рога из-за долгов. Для возобновления газоснабжения компания «Криворожтеплоцентраль» должна выплатить единоразово задолженность в размере 375 млн гривен.

Напомним также, что внеплановые каникулы из-за отсутствия теплоснабжения были объявлены и в школах города Каменского Днепропетровской области.

ИА REGNUM сообщало также о планах предприятия «Киевтеплоэнерго» повысить тарифы на теплоснабжение для нужд населения в Киеве на 32%.