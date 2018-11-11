Калуга, 11 ноября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. На Центральном городском рынке в Калуге специалисты управления Россельхознадзора по Калужской области совместно с таможенниками, в ходе проверки обнаружили сыр производства Польши и Германии общим весом порядка девяти килограммов, запрещенный к ввозу на территорию РФ.

Rsn.kaluga.ru На Центральном рынке Калуги торговали санкционным сыром.

Как сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, запрещенная санкционная продукция в полном объеме была у продавцов изъята и уничтожена.

Кстати, санкционный сыр на Центральном рынке в Калуге специалисты Россельхознадзора находят не впервый раз.

Между тем, по данным мониторинга стоимости продовольственных товаров на территории Калужской области за период с 31 октября по 7 ноября в магазинах федеральных сетей увеличились цены на яйцо куриное (2,58%), а также на перец сладкий (18,9%), огурцы (10,3%), томаты (3,1%).