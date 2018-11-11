Киев, 11 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Декоммунизацию в Крыму и Донбассе, которые в будущем «вернутся» под контроль Киева, надо проводить «быстро и решительно». Об этом сообщил глава Института национальной памяти Украины, историк Владимир Вятрович изданию «Главред».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

"Я сторонник быстрых и решительных изменений», — сказал Вятрович.

Глава Института национальной памяти Украины выразил уверенность, что «успех реформ» в стране обеспечивают именно «скорость и решительность».

По его словам, в Верховной раде Украины уже подготовлены и утверждены планы переименования объектов в Крыму в рамках процесса декоммунизации. При этом Вятрович добавил, что поправки вступят в силу не раньше, чем полуостров войдет в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России после референдума, который состоялся в 2014 г. после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.

Власти Украины не признают результаты голосования в Крыму.

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