Париж, 11 ноября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Белого дома США Дональду Трампу удалось пообщаться в Париже. Об этом сообщил сам глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Да», — сказал Путин, не уточнив деталей разговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны проходят в столице Франции 11 ноября 2018 г.

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