Абакан, 11 ноября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. По данным ЦИК РФ, после обработки 24,48% протоколов УИК кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов получает 56,13% голосов «за» (21 280 голосов) и 42,51% голосов против (16 116 голосов).

Скриншот с сайта cikrf.ru Подсчёт голосов в Хакасии

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, прошло повторное голосование на выборах главы с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым, выдвинутым КПРФ. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00 по местному времени. Явка на 19:30 составляла 43,3%.

Чтобы одержать победу, кандидату в итоге нужно набрать более 50% голосов «за». В противном случае, будет назначено повторное голосование.