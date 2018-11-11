Калуга, 11 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. II Областной фестиваль-конкурс исполнительского мастерства в сфере музыкального искусства «И мастерство, и вдохновенье» преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства открылся сегодня, 11 ноября, в Калуге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации организаторов, фестиваль проходит на базе Калужского областного колледжа культуры и искусств. Он проводится с целью активизации и развития исполнительской практики, как вида методической работы преподавателей муниципальных детских школ искусств, выявления талантливых исполнителей среди преподавателей, повышения их профессиональной квалификации, а также широкой пропаганды музыкального искусства.

В творческом конкурсе принимают участие только штатные преподаватели, работающие по основному месту работы в детских школах искусств, детских музыкальных школах и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства Калужской области.

Среди участников фестиваля представители 25 детских школ искусств региона и калужского областного музыкального колледжа имени С.И. Танеева. В творческом конкурсе принимают участие 42 солиста и 8 ансамблей. Каждый конкурсант должен будет исполнить два разнохарактерных музыкальных произведения любых авторов общей продолжительностью не более 12 минут.

Председатель жюри конкурса — кандидат психологических наук, заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского» Михаил Никешичев.

Награждение победителей и всех участников фестиваля-конкурса состоится ориентировочно 10 декабря 2018 года в концертном зале Калужской областной филармонии в рамках проведения ежегодного областного фестиваля «Путь к мастерству».

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