Париж, 11 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Желание Европейского союза (ЕС) собственными силами обеспечить свою безопасность является естественным. Об этом в интервью RT France сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя ранее высказанную главой Франции Эммануэлем Макроном идею о необходимости создания общеевропейской армии.

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«Это не новая идея, — сказал российский лидер. — Сейчас президент Макрон ее реанимировал».

Путин напомнил, что ранее идею о создании общеевропейских вооруженных сил высказывал экс-президент Франции Жак Ширак, однако и до него были соответствующие высказывания.

По словам российского лидера, желание стран Европейского союза быть независимыми и самодостаточными в области безопасности и обороны вполне естественно.

Путин подчеркнул, что с точки зрения «укрепления многополярности мира» данный процесс можно считать положительным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «европейскую армию», независимую от США и НАТО.

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