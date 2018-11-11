Абакан, 11 ноября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Повторное голосование на выборах главы Хакасии и атмосфера в последние дни перед ним носили очень нервный и напряжённый характер. Об этом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, присутствовавший сегодня, 11 ноября, в Хакасии.

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«Мы с Общественной палатой Хакасии развернули в регионе информационный центр, к нам стекалась информация о нарушениях, было достаточно много звонков. Также члены палаты получали сигналы о нарушениях и выезжали непосредственно на те места для проверки. Имеющаяся у нас информация позволяет нам предварительно сказать, что, конечно, избирательная кампания была с большим количеством нарушений. Прежде всего, что нас, конечно, сильно удивило, это проводимая кампания по запугиванию общественных организаций Республики Хакасия. Сюда приехало очень много разных депутатов, и не только депутатов, людей из разных регионов от коммунистической партии. Была развязана кампания по запугиванию. Прежде всего это касалось общественной инициативы «Народный глава», в рамках которой люди проводили рейтинговый опрос. И члены этой организации выступали против того, чтобы был один кандидат на этих выборах. Они считают, что это неправильно. Люди подвергались даже избиениям, их запугивали, у них похищали их материалы, в некоторых случаях эти похищения были организованы непосредственно отделениями компартии. У нас есть свидетели по этому вопросу. Такие действия по запугиванию общественных организаций, безусловно, недопустимы», — сказал Максим Григорьев.

Он отметил, что о большом количестве нарушений сообщал у себя в Twitter:

«Это, прежде всего, распространение агитационных газет, связанных с кандидатом Валентином Коноваловым, и в «день тишины», и во время самих выборов. Распространение агитационных материалов, ведение агитации на избирательных участках. Кстати, некоторые из приехавших депутатов от коммунистической партии были со значками от КПРФ, и они прямо находились на территории избирательных участков, что при наличии этих значков было прямым нарушением. Есть информация по подвозам избирателей на микроавтобусах с символикой КПРФ, которая сейчас проверяется. Это микроавтобусы, которые находились близко от избирательных участков. Ну и целый ряд других нарушений. Были и нарушения против кандидата Коновалова. Распространялись материалы с надписью «против Коновалова», что тоже является, в общем-то, грубым нарушением. Кто эти материалы распространял, сказать сложно, но один такой случай мы обнаружили».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что зафиксировано как «множество нарушений со стороны кандидата Валентина Коновалова, в том числе и грубых, так и против кандидата».

«Поэтому повторное голосование и атмосфера в последние дни перед ним носили очень нервный и напряжённый характер», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходил второй тур выборов главы республики с участием единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Избиратели могли проголосовать за или против кандидата. Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 по местному времени, сейчас идёт подсчёт голосов. Чтобы избраться, кандидату-коммунисту необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будут назначены новые выборы.