Луховицы , Московская область, 11 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в тройном убийстве, совершённом 10 ноября в Луховицком районе Московской области, задержан следственным отделом города Луховицы, сообщает 11 ноября пресс-служба СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сообщается, что подозреваемый — ранее судимый мужчина 30-ти лет. На допросе у следователя задержанный дал признательные показания и рассказал все подробности совершённого им преступления.

По предварительно установленной информации, мужчина, находясь в доме у супругов-пенсионеров и их сына, которые проживают в посёлке Белоомут, распивал спиртные напитки. Во время застолья произошла бытовая ссора между хозяином дома и подозреваемым.

Подозреваемый убил сначала главу семьи, а потом его супругу и сына, устраняя свидетелей преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, по которому проводится комплекс следственных мероприятий с целью сбора доказательственной базы.

Также в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве матери и сына на севере Москвы. Подозреваемый дал признательные показания в полном объёме.