Исламабад, 11 ноября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Секретарь «Пакистанской народной партии» в провинции Панджаб Сайед Хасан Мурза объявил о готовности его партии поддержать кандидатов от «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» на довыборах в Сенат провинции.

Usman.pg Сенат. Панджаб

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это уже второй случай, когда обе оппозиционные партии выступают единым фронтом. В прошлый раз партии объединили свои усилия на довыборах в Национальную Ассамблею Пакистана, теперь же их цель — не дать правящей партии «Движение за справедливость» завладеть верхней палатой парламента самой процветающей и развитой из всех пакистанских провинций.

При поддержке «Пакистанской народной партии» кандидаты от"Пакистанской мусульманской лиги» Сауд Маджид и Шазад Васим будут избираться в Панджабский Сенат 15 ноября.