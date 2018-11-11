Бужумбура, 11 ноября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. АгатонРваса, бурундийский оппозиционный деятель, попытался основать партию «Национальный фронт свободы» после того, как правительство Бурунди приняло в мае поправки в конституцию, согласно которым в стране кандидатам в президенты запрещается объединяться в союзы. Однако власти Бурунди отказали ему в регистрации новой партии.

SteveRwanda Буджумбура

В письме министерства внутренних дел Бурунди говорится о том, что запрос на регистрацию партии в преддверии всеобщих выборов 2020 года был отклонен в связи со схожестью названия, эмблемы и лозунга с уже существующей партией.

Это очевидная ссылка на партию «Национально-освободительные силы» (FNL), бывшую повстанческую группировку, возглавляемую Рвасой, которая затем была преобразована в политическую партию. В 2011 году Рваса был снят с должности главы партии.

В настоящее время Рваса является вице-спикером парламента, в 2015 году он представлял союз оппозиционных партий Бурунди и смог занять второе место на выборах президента.

Несмотря на то, что Рваса казался не серьезным противником правящей партии «Национальный Совет Защиты Демократии — Силы Защиты Демократии» (CNDD-FDD), его партия смогла получить 17% голосов на выборах 2015 года и стать главной оппозиционной силой страны.