Сиэтл, США, 11 ноября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Компания Amazon, возможно, допустила утечку информации о том, что популярная многопользовательская игра в жанре королевской битвы (в конце матча должен остаться только один победитель) PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) может выйти на платформе PS4. Об этом 10 ноября сообщил портал Game Revolution.

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Ранее издание сообщило, что на сайте Amazon в разделе игр для PS4 появилась страница PUBG. На ней была размещена информация о том, что игра может выйти в продажу 8 декабря 2018 года. Через какое-то время Amazon сняла эту публикацию. Издание отмечает, что появившаяся страница могла быть просто заготовкой, однако указанная на ней дата наступает через два дня после церемонии вручения премии The Game Awards. Таким образом, это может оказаться правдой.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что PUBG может выйти на PS4 уже в декабре 2018 года. Пользователь PSN Profiles обнаружил, что файлы игры уже загружены на сервера PlayStation Network. Вместе с ними находились постер PUBG для PS4 и иконка игры.