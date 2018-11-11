Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Новый патент компании Facebook позволит социальной сети предлагать друзей на основе данных о геолокации мобильных устройств. Об этом узнали журналисты телеканала Fox News.

geralt Друзья

Журналисты раскрыли содержание патента компании Facebook, зарегистрированного в патентном ведомстве США.

Новые алгоритмы будут обрабатывать данные о геолокации мобильных устройств. Если пользователи Facebook будут довольно часто встречаться в реальной жизни, то им предложат заключить «дружбу» в социальной сети.

В Fox News отметили, использование этого алгоритма чревато тем, что пользователя смогут добавить в друзья те, кто в реальной жизни вызывает неприязнь или даже страх.

В Facebook сообщили, что компания необязательно будет использовать эти алгоритмы, даже если успешно зарегистрирует патент.

В издании подчеркнули, что новый патент продолжает политику Facebook по сбору все большего количества персональных данных. Так, ранее Facebook уже регистрировал патенты, позволяющие анализировать многие аспекты жизни пользователей, включая политические взгляды и романтические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре администрация Facebook заблокировала несколько десятков страниц, ведущихся на русском и французском языках, по рекомендации правоохранительных органов США.