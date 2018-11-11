Казань, 11 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» оказался сильнее в противостоянии с командой казанского клуба «Рубин» в матче 14-тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 11 ноября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Встреча проходила в Казани и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Счет во встрече открыли хозяева на 7-й минуте голом Ильи Гилязутдинова. Затем буквально на следующей минуте представитель гостей Тимур Сулейманов сравнял счет. Однако хозяева не оставили своих попыток штурма ворот «Локомотива» и на 10-й минуте после гола Никиты Супрунова снова вышли вперед. На 20-й минуте Тимур Сулейманов, оформивший в этом матче дубль, снова сравнял счет и на перерыв команды ушли с ничейным результатом.

Во втором же периоде фортуна благоволила только к гостям, которые дважды голами Дзамболата Цаллагова и Дмитрия Кольтяпина на 53-й и 88-й минутах соответственно довели счет в матче до итогового состояния.

По итогам матча оба клуба имеют в активе по 18 очков, однако при этом у «Локомотива» есть ещё одна игра в запасе.