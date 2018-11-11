Абакан, 11 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Стала известна явка на втором туре выборов главы Хакасии на 18:00 по местному времени — 40,90%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным ЦИК РФ, активнее всего голосуют жители Алтайского района — 48,21%. Наименее активен Аскизский район — 36,03%. Явка в Абакане — 39,32%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии проходит повторное голосование на выборах главы Хакасии. Избиратели могут проголосовать за или против одного кандидата — Валентина Коновалова.

В ходе первого тура выборов 9 сентября 2018 года явка на выборах главы Хакасии к 18 часам составляла 35,18%, в том числе в Абакане — 30,16%.