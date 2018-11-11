Москва, 11 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Российский космонавт Сергей Прокопьев обратился к участникам акции «Географический диктант» с Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

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Космонавт пожелал удачи участникам акции Русского географического общества.

Сергей Прокопьев отметил, что его поразило величие и красота России, когда он увидел ее из космоса.

«Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею», — добавил Прокопьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в акции «Географический диктант» принимают участие более 137 тысяч военнослужащих, включая тех, кто находится на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов.