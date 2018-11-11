Хиросима, Япония, 11 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой номер с раздеванием на показательных выступлениях после четвертого этапа Гран-При по фигурному катанию, проходившему в Хиросиме. Видео с выступлением спортсменки 11 ноября опубликовано на одном и видеоканалов в популярном видеохостинге Youtube.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Российская спортсменка исполнила данный номер под музыку одной из песен американской певицы Бритни Спирс, в котором она предстала в виде стюардессы. По ходу номера Туктамышева расстегнула сняла с себя жакет и продолжила далее исполнять свой номер в одном бюстгальтере. Такой откровенный поступок вызвал бурю оваций и крики среди зрителей на трибунах арены где проходили показательные выступления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября российская фигуристка стала третьей в одиночном женском катании на четвертом этапе Гран-При, проходившем в Хиросиме. Финал Гран-При пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря текущего года.