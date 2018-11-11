Москва, 11 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. 11 ноября в Большом театре России состоится гала-концерт знаменитого русского баса Владимира Маторина. Этим оперным представлением на прославленной сцене народный артист России отмечает 70-летие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Правда, сам день рождения певца приходится на 2 мая, и 27 мая состоялся торжественный юбилейный концерт в зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии, но по договоренности с руководством театра решили большое празднование на родной сцене — Владимир Маторин солист Большого с 1991 года — перенести на осень. Эти вечером в программе знаменитые в его исполнении арии из классических русских опер, романсы и народные песни. Оперный бас выступит в сопровождении оркестра Большого театра, Государственного академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.