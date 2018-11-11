Санкт-Петербург, 11 ноября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В день 100-летия со времени окончания Первой мировой войны в Санкт-Петербурге состоялась международная акция памяти. В ней приняли участие чиновники, дипломаты, священнослужители, жители Петербурга и других городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Русской гвардии Великой войны»

Местом проведения акции стала территория перед монументом «Русской гвардии Великой войны», открытого в 2014 году у стен Витебского вокзала. Именно с этого вокзала Петрограда — тогда Царскосельского — отправлялись эшелоны солдат и офицеров на фронты Первой мировой.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул у памятника

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в акции участвовали потомки военнослужащих Великой войны, как называли ее современники, и простые жители города. Участникам акции раздали красные маки — символ памяти жертв Первой мировой войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ памяти жертв Первой мировой войны

В торжественной церемонии приняли участие руководители ряда консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге — представители дипломатических миссий Австралии, Бельгии, Кипра, Чехии, Франции, Эстонии, сотрудники Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, священнослужители Русской православной церкви и Англиканской церкви.

Дарья Драй ИА REGNUM Потомки военнослужащих Первой мировой

«Мы должны не прославлять войну и не трубить о победе. Мы должны размышлять о том, чему нас научила эта война, что дала нам понять о себе и наших ценностях», — заявил в своем выступлении посол Австралии в России Петер Теш.

Дарья Драй ИА REGNUM Посол Австралии в России Петер Теш

Слово также взяли генконсул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк, настоятель Англиканской церкви Святого Андрея Джон Саммерс.

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель Англиканской церкви отец Джон Саммерс

В память о жертвах войны отслужил литию настоятель возрождаемого Введенского собора лейб-гвардии Семеновского полка протоиерей отец Михаил.

Дарья Драй ИА REGNUM Протоирей отец Михаил

После официальных речей наступила минута молчания, затем все присутствующие возложили цветы к памятнику «Русской гвардии Великой войны».

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная акция, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, окончилась 11 ноября 1918 года, когда было подписано Первое Компьенское перемирие — соглашение о прекращении военных действий между Антантой и Германией. Окончательные итоги войны были подведены Версальским мирным договором 28 июня 1919 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Русской гвардии Великой войны»