Париж, 11 ноября, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером США Дональдом Трампом могли ухудшиться, показала невербальная коммуникация во время их встречи в Париже 10 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Twitter: @EmmanuelMacron Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Париже

Эксперты по этикету внимательно следят за невербальной коммуникацией между политическими лидерами. Например, считается, что положение рук и продолжительность рукопожатия может рассказать об отношениях между политиками.

Специалисты напомнили, что ранее невербальное общение между Трампом и Макроном показывало, что их связывают дружеские отношения: они обменивались крепкими рукопожатиями и объятиями.

Однако их отношения могли измениться, что показала последняя встреча в Париже. Когда Эммануэль Макрон попытался разрядить обстановку и похлопал Трампа по бедру, то американский лидер никак не отреагировал на дружеский жест, сохранив «каменное лицо».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США армию Европы.

Дональд Трамп отреагировал на это предложение сообщением в Twitter, охарактеризовав его как «очень оскорбительное».