Санкт-Петербург, 11 ноября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Новый командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев представлен личному составу. Журавлева представил подчиненным заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Генерал-полковник А. Журавлев (слева) и генерал армии Д. Булгаков

Указом президента РФ Владимира Путина 10 ноября 2018 года бывший командующий российской группировкой в Сирии Александр Журавлёв назначен командующим войсками Западного военного округа, командование которого базируется в Санкт-Петербурге.

По словам генерала армии Булгакова, высокие профессиональные качества генерал-полковника Журавлева проявились в ходе выполнения им боевых и специальных задач на территории Сирии в должности командующего группировкой войск. За это Журавлеву было присвоено звания Героя России.

Как отметил Булгаков, в ходе своей служебной карьеры Александр Журавлев «прошел все основные командно-штабные должности от командира танкового взвода до командующего войсками военного округа».

В частности, Журавлев руководил Восточным военным округом и на этом посту, по словам Булгакова, «зарекомендовал себя грамотным военачальником, имеющим широкое оперативное мышление, способным четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач». Это подтвердили недавгие масштабные маневры «Восток-2018».

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлёв родился в 1965 году в посёлке Голышманово Тюменской области. Служит в Вооружённых силах с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году — Военную академию Генерального штаба.

В 2016 году командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии. С января 2017 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России, с ноября 2017 года занимал должность командующего Восточным военным округом.