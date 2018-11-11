Абу-Даби, 11 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Возможность сокращения добычи нефти странами венского соглашения в 2019 году обсудит министерский мониторинговый кабинет ОПЕК+ 11 ноября. Об этом 11 ноября рассказал журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По словам министра, возможность сокращения нефтедобычи обсуждается ввиду того, что некоторые участники сделки считают, что в настоящее время на рынке переизбыток предложения нефти.

«Я думаю, будет обсуждаться то, как сокращать и насколько сокращать. Но, я полагаю, что сейчас многие считают, что на рынке слишком много нефти», — заявил Оман Мухаммед Хамад аль-Румхи.

Также министр подчеркнул, что России, не входящей в ОПЕК, необходимо будет согласиться с любым принятым ОПЕК+ решением и сказал, что «пока не стоит называть цифры» в ответ на вопрос на сколько баррелей в день будет сокращена нефтедобыча.

Отметим, ОПЕК и некоторые не входящие в организацию страны (ОПЕК+) договорились в Вене в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 баррелей в сутки. 300 тысяч приходилось на долю Российской федерации. Договор начал свое действие в 2017 году и был продлен до конца 2018.