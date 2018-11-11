Иркутск, 11 ноября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Экстренную посадку в аэропорту Иркутска совершил пассажирский Boeing 777 авиакомпании Air France, сообщает 11 ноября пресс-служба иркутского аэропорта.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

Дальнемагистральный самолёт, следовавший рейсом Париж-Шанхай, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в аэропорту Иркутска из-за задымления, возникшего во время полёта в кабине пилотов.

О задымлении доложил диспетчерам командир авиаборта, находясь у границы России и Монголии. Было принято решение отправить авиалайнер в Иркутск, где аэродром способен принять крупный пассажирский самолёт.

В данный момент самолёт благополучно совершил посадку, пассажиры эвакуированы и расселены. Никто из 280 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось об инциденте в Якутске, где самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находился 91 человек, четверым пассажирам была оказана медицинская помощь.