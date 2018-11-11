Москва, 11 ноября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2018 года в Российской Федерации зафиксировано снижение производства водки и вина. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в национальном союзе защиты прав потребителей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бутылка водки

По данным союза, за последние 10 месяцев 2018 года в стране произвели 63,15 млн декалитров водки. Это на 1,1% меньше чем за аналогичный период 2017 года.

При этом в октябре 2018 года производство упало на 3,7% — до 7,56 млн декалитров.

Также за 10 месяцев 2018 года предприятия на территории России произвели 8,79 млн декалитров шампанских и игристых вин. Это на 4,1% меньше, чем в 2017 года.

Падение производства в октябре составило 11,4% — до 1,65 млн декалитров.

Производство коньяка за 10 месяцев 2018 года сократилось на 1,1% — до 6,71 млн декалитров. В октябре производство коньяка упало на 5% — до 0,86 млн декалитров.

Производство ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов за 10 месяцев 2018 года возросло на 0,2% — до 2,22 млн декалитров. При этом в октябре производство ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов упало на 7,5% — до 0,24 млн декалитров.

А вот производство ликеро-водочных напитков крепостью более 25 градусов за 10 месяцев 2018 года выросло на 10,6% — до 4,71 млн декалитров. В октябре 2018 года рост составил 12,2% — до 0,56 млн декалитров.

Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, за 10 месяцев 2018 года выросло на 14,7% — до 19,41 млн декалитров. Рост в октябре составил 9,9% — до 2,77 млн декалитров.

Производство слабоалкогольных напитков, крепостью до 9 градусов за 10 месяцев 2018 года выросло на 2,5% — до 5,36 млн декалитров. Рост в октябре составил 10,6% — до 0,5 млн декалитров.