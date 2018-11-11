Абакан, 11 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Секретарь избирательной комиссии Хакасии Ольга Куюкова рассказала об актуальной ситуации на повторном голосовании на выборах главы республики по состоянию на 15:00 (местн.). По её словам, в целом жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, на данный момент не поступало.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Однако есть отдельные обращения по организации общественного опроса «Народный глава».

«В территориальных комиссиях имеются разъяснения о том, что проведение этого опроса законно. Главное, чтобы в помещениях для голосования у нас не находились лица, не установленные согласно закону», — сказала Куюкова.

К настоящему моменту три жалобы поступило на ведение предвыборной агитации в сети интернет и одна жалоба в ТИК Сорска на действия члена участковой избирательной комиссии. Сейчас по этим жалобам проводится проверка. О результатах рассмотрения и принятых решениях представитель республиканского избиркома обещала сообщить позже.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября проходит повторное голосование на выборах главы региона. В бюллетенях значится имя единственного кандидата Валентина Коновалова. Избиратели могут голосовать либо за него, либо против.

Явка на 15 часов по местному времени составила 31,27%, проголосовало более 119 тысяч избирателей. В первом туре 9 сентября 2018 года явка на 15 часов составляла 26,30%.