Париж, 11 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили за ужином в Париже, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном, ход расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 11 ноября Daily Mail.

Tccb.gov.tr Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в Париже

Ужин был организован французским лидером для иностранных гостей, и фотографии с него были позднее опубликованы на официальном сайте турецкого президента. Сара Сандерс, являющаяся пресс-секретарем Дональда Трампа, подтвердила изданию информацию о том, что главы Турции и США сидели на ужине рядом и «обсуждали трагическую ситуацию вокруг Хашогги».

Отметим, ранее канцелярия президента Турции сообщила о том, что никакой другой встречи между президентами Эрдоганом и Трампом не состоится, а сам Эрдоган сообщил 3 ноября, что он также рассчитывает встретиться в Париже с президентом России Владимиром Путиным.