Пенза, 11 ноября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Культура geek-фестивалей и косплей-конвенций планомерно распространяется по всей стране (geek — человек, увлечённый популярной культурой, член фанатского сообщества какой-либо франшизы). В начале осени прошла крупнейшая на просторах России тематическая выставка Comic-con Russia 2018, собравшая в одном выставочном центре несколько тысяч фанатов комиксов, аниме, игр и фантастики всех сортов. Теперь эстафетная палочка переходит к регионам, где подобные мероприятия ещё только начинают появляться. Так, 10 ноября в городе у берегов реки Суры — Пензе — прошла вторая ежегодная косплей-конвенция SURCON 2018.

Артём Дубровский ИА REGNUM Дефиле с участием персонажа игры Undertale

Артём Дубровский ИА REGNUM Ни одно подобное мероприятие не обходится без персонажей «Ведьмака»

Второй год подряд городской Роллердром на один день превращается в место встреч для фанатов и артистов со всей Пензенской области. Среди участников мероприятия: организаторы, зрители, десятки профессиональных фотографов, владельцы магазинов и, конечно же, виновники торжества — косплееры. Формат косплей-конвенции целиком и полностью посвящён выступлениям артистов, демонстрации сложных костюмов и многочисленным фотосессиям с косплеерами. Косплей — популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

Артём Дубровский ИА REGNUM Тематический стенд мультсериала «Рик и Морти»

Артём Дубровский ИА REGNUM Харли Квинн, Джокер и Бетмен из комиксов издательства DC Comics

Главным событием на центральной сцене мероприятия также стало косплей-дефиле от участников, которое оценивает профессиональное жюри. Оно проходило в три крупных блока по несколько номинаций в каждом: лучший костюм по фильму и сериалу (best movie and TV costume), лучший анимационный костюм (best animation costume), лучшие парные костюмы (best double costume), лучший костюм по мотивам комикса (best comics costume), лучший лёгкий костюм (best light costume), лучший костюм по игре (best game costume), лучший пушистый костюм (best furry costume) и лучший тяжёлый костюм (best heavy costume). Помимо нескольких десятков артистов, участвующих на конкурсной основе, SURCON 2018 в костюмах посещали и гости. Для посетителей, приготовивших косплей-костюм на подобных мероприятиях существует отдельная номинация «гостевое дефиле», проходящая после основной конкурсной программы.

Артём Дубровский ИА REGNUM Ярость из игры Darksiders 3

Артём Дубровский ИА REGNUM Стенд вселенной Warcraft и король Альянса Андуин Ринн

Участие в дефиле предполагает не только стандартную проходку по сцене и демонстрацию костюма, но и элементы творческого номера. Так, некоторые участники отыгрывали известные жесты, позы и танцы своих персонажей, а некоторые используют дополнительные аксессуары и различное оборудование. Сложность подобного выступления с лихвой окупалась искренними овациями зрительского зала. Фанаты поддерживали косплееров с таким энтузиазмом, будто действительно встречали любимых героев в реальной жизни.

Артём Дубровский ИА REGNUM Персонажи Final Fantasy XV и мультфильмов Хаяо Миядзаки за совместным досугом

Артём Дубровский ИА REGNUM У Фурри (меховых костюмов) также были свой стенд и отдельная номинация

Артём Дубровский ИА REGNUM Гарри Поттер не стесняется использовать «маггловские» изобретения

Между блоками конкурсной программы с косплеерами можно было сфотографироваться и принять участие в многочисленных «аттракционах», присутствующих на конвенции. Здесь-то и творилась настоящая магия: увидеть, как герои Final Fantasy XV играют в карты с персонажами мультфильмов Хаяо Миядзаки, как с улыбкой обнимаются непримиримые враги из комиксов и как известнейшие персонажи популярной культуры испытывают настоящие человеческие эмоции можно только в такие моменты. Отдельно хочется отметить тематические стенды, посвящённые различным франшизам. Масштабные, яркие и по-своему интересные, они предлагали участникам выставки попробовать свои силы в специальных состязаниях, играх и конкурсах.

Посетители конвенции крайне положительно отозвались о программе мероприятия, но в то же время некоторые гости отметили, что на мероприятии не хватает интерактивных развлечений и частей программ, не связанных с косплей-дефиле.

Артём Дубровский ИА REGNUM Безликий из мультфильма «Унесённые призраками»

На отдельных стендах можно пообщаться с известными гостями конвенции. В этом году Пензу посетили Евгений Борняков, художник популярного российского издательства Bubble Comics, Беата Коташевская, глава издательства комиксов Jellyfish Jam и представители крупного издательства «Сокол».

Артём Дубровский ИА REGNUM Стенд издательства Bubble

Для любителей различной фанатской атрибутики на конвенции работали специализированные магазины. Фигурки, значки, украшения, одежда и десятки уникальных авторских изделий были представлены практически на каждом столе. Руководители некоторых магазинов тоже представляли свои товары в тематических костюмах. В отдельном секторе даже работало популярное для Японии развлечение — maid café (кафе, в котором гостей обслуживают девушки, одетые в косплей-костюмы служанок).

Артём Дубровский ИА REGNUM Артисты перед выходом на сцену

Конвенция завершилась церемонией награждения лучших участников различных номинаций косплей-дефиле. Ксюша и Денис Богдановы, будучи фанатами поп-культуры и частыми участники подобных мероприятий, хорошо знают, чего ожидают фанаты и гости конвенции.

«Я считаю, что SURCON стал больше и масштабнее по сравнению с прошлым годом. Было очень приятно слышать от людей, что они ждали нашу конвенцию целый год!», — сообщает Ксюша Богданова, один из организаторов мероприятия.

Для Пензенской области SURCON стал первооткрывателем среди подобных мероприятий и настоящим «местом силы» для всех увлечённых молодых людей. Организаторы сообщают, что не намерены останавливаться на достигнутом и планируют сделать конвенцию ещё более масштабной.