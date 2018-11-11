Сакраменто, США, 11 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. При пожарах в Калифорнии погибло 25 человек, сообщает The Washington Post.

(сс) Benjamin Kerensa На пепелище

По состоянию на 10 ноября число жертв пожаров в Калифорнии достигло 25 человек. 23 человека погибли в горном городе Парадайс и его окрестностях.

Шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа отметил, что в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент США Дональд Трамп ввел в штате Калифорния режим чрезвычайной ситуации.

Также Трамп обвинил правительство штата в нецелевом использовании федеральных средств, выделяемых на борьбу со стихией.