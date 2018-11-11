Абакан, 11 ноября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Стала известна явка на повторном голосовании на выборах главы Хакасии на 15 часов по местному времени — 31,27%.

R-19.ru На избирательном участке

По данным ЦИК РФ, наиболее активно голосует Алтайский район Хакасии — 38,48%. Явка в Абакане составляет 29,08%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходят второй тур выборов главы. В бюллетенях значится единственное имя — Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против него.

Явка в первом туре 9 сентября 2018 года на 15 часов составляла 26,30%.