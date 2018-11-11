Лондон, 11 ноября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Британские военные эксперты считает, что крупные военные учения Североатлантического альянса Trident Juncture в Норвегии, завершившиеся 7 ноября, не произвели должного впечатления на Кремль. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет Daily Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, что учения Trident Juncture, которые военный блок НАТО обычно проводит один раз в три года, на этот раз прошли в северной части Атлантического океана, в Балтийском море и в Норвегии.

В учениях приняли участие 50 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и стран-партнеров альянса. Это самые масштабные учения НАТО со времен окончания холодной войны.

В них также были задействованы около десяти тысяч единиц военной техники.

В ходе учений армия НАТО отражала наступление потенциального противника. Таковым стало вымышленное государство Мурину. По сценарию учения подразделения Норвегии, Канады и Швеции осуществляли наступление, а военнослужащие из других стран НАТО держали оборону.

Руководство НАТО оценивает результаты учений в позитивном ключе.

Однако британские военные эксперты считают, что мероприятие вряд ли можно считать успешным. Во-первых, место их проведения — в непосредственной близи от границ России — совершенно недвусмысленно намекает на то, к боям с каким «потенциальным противником» готовится НАТО.

Однако сам ход учений вряд ли мог произвести впечатление на Москву. Британские военные эксперты напоминают, что Россия обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и провокация НАТО у её границ крайне недальновидна. Более того, все эти потуги способны только развеселить Россию.