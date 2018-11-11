Москва, 11 ноября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Рейтинг лучших городов в России для туристического шопинга представил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

(сс) gonghuimin468 Закупилась

Российский сервис провел опрос туристов к «международному дню шопинга», отмечаемому 11 ноября. Клиентам сервиса в социальных сетях предлагали выбрать лучший город России для туристического шопинга.

Рейтинг ожидаемо возглавила Москва, за столицу проголосовало 53% участника опроса.

Санкт-Петербург лучшим городом для шопинга назвали 26% опрошенных, Сочи — 15%.

Замкнули пятерку Казань и Калининград, получившие по 3% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведенные в октябре, показал, что 72% граждан России активно пользуется скидочными картами различных торговых сетей.