Абакан, 11 ноября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Общественная палата Хакасии провела брифинг по нарушениям на повторном голосовании на выборах главы республики. Комментарии дали председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко и член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

По словам Максима Григорьева, Общественная палата работает абсолютно независимо и проверяет все сигналы о возможных нарушениях. В том числе проверяется информация, поступающая от коммунистической партии.

«Например, Юрий Афонин разместил в интернете материал о том, что на шестом участке в помещении для голосования происходит опрос общественного движения «Народный глава». Проверка показала, что на территории избирательного участка на данный момент такого опроса не проводится, но возможно, что люди туда заходили, так как такая видеозапись Юрием Афониным размещена. Согласно закону, проведение такого опроса внутри участка запрещено», — сообщает газета «Хакасия».

Согласно пояснениям ресизбиркома, проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. Опросы общественного мнения, проводимые в день голосования, являются разновидностью информирования, но не должны содержать предвыборную агитацию в любой форме. Не должно быть никакой агитации ни в самих вопросах, ни во внешнем виде человека, задающего вопросы. Опросы должны проводиться вне помещений для голосования и не должны препятствовать свободному доступу избирателей в это помещение.

Добавим, в день повторного голосования (до 20:00) действует горячая линия Общественной палаты. Тем, кто зафиксирует нарушения, Общественная палата предлагает звонить по номеру 8 (3902) 22-07-76 .

Уточняется, что на горячую линию уже поступило обращение об агитации на автобусах маршрутов №3 и 5 в Абакане. На проверку данного обращения лично выезжала Ольга Левченко. Выяснилось, что имеются следы от наклеивания баннеров, но на данный момент сами баннеры сняты. Представители Общественной палаты через СМИ обратились к собственнику автобусов о недопустимости данного нарушения.

Также они напомнили о прямом эфире в интернете в соцсети «ВКонтакте» от 10 ноября. Речь идёт о выступлении кандидата Валентина Коновалова, Юрия Афонина из КПРФ.

«Это однозначно нарушение законодательства, открытое и очевидное. Поздравления Валентина Коновалова в начале стрима должны были оплачиваться как реклама из избирательного фонда», — говорится в сообщении газеты «Хакасия».

В Общественную палату поступил и материал с агитацией против кандидата, который распространялся с нарушением закона. Таким образом, нарушения появляются с обеих сторон, делают вывод в ОП.

Ольга Левченко призвала все стороны избирательного процесса к невмешательству в процесс выборов и к корректности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, в Хакасии проходит второй тур губернаторских выборов. В бюллетенях значится имя единственного кандидата Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать за него или против.