Манчестер, США, 11 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Британский боксёр и почётный чемпион мира по версии WBCТони Беллью не смог сдержать слёз после поражения в поединке с украинским спортсменом, абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, сообщает 11 ноября новостной портал Boxingscene.com.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Нокаут

Титульный поединок между британским и украинским спортсменами состоялся в ночь с субботы, 10 ноября, на воскресенье, 11 ноября в Манчестере, США.

Беллью проиграл сопернику нокаутом после восьми раундов боя. После поражения британец не смог сдержать эмоций и заплакал. Затем он поцеловал более удачливого соперника и пожелал ему удачи.

Кроме того, Беллью назвал Усика «исключительным боксёром» и заявил об окончании своей спортивной карьеры. По его словам, «он сделал всё, что мог, но это не сработало».

В результате победы над Беллью Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring, а также титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе.

Стоит отметить, что для украинского спортсмена это была первая защита всех его титулов. Всего Усик одержал 16 побед в 16 поединках, при этом в 12 боях победы были одержаны боксёром досрочно.

Тони Беллью — экс-чемпион мира по версии WBC, и экс-чемпион Европы. Всего у него три поражения при 30 победах, причём 20 побед он одержал нокаутом.